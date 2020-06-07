Москва, , 12:23 — REGNUM Сборная России по прыжкам в воду начала проведение трёхнедельного сбора на подмосковной базе «Озеро Круглое». Об этом 7 июня сообщила главный тренер команды Светлана Моисеева.

«Сегодня заезжаем на «Озеро Круглое». Завтра должны сдать тесты на коронавирус», — цитирует Моисееву ТАСС.

Она добавила, что после получения результатов тестов спортсмены пройдут 11 июня углубленное медицинское обследование и начнут тренироваться.

Отмечается, что сбор команды на базе завершится 28 июня.