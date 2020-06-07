Москва, , 12:19 — REGNUM Данные о средней заработной плате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года обнародовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Об этом 7 июня сообщает RT.

Согласно этим данным, средняя зарплата жителей России в первом квартале текущего года составила 48,3 тысячи рублей.

При этом наиболее высокая заработная плата за данный период стала на Чукотке — 109,1 тысячи рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, 101,5 тысячи рублей, на третьем — Москва, 95,5 тысячи рублей.

Далее следуют Магаданская область — 89,5 тысячи рублей и Сахалинская область — 89,4 тысячи рублей.

Также уточняется, что самая низкая заработная плата в России зафиксирована в первом квартале 2020 года в Ивановской области — 27 тысяч рублей, Дагестане — 27,2 тысячи рублей, Кабардино-Балкарии — 27,5 тысячи рублей, Алтайском крае и Карачаево-Черкессии — по 27,6 тысячи рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 июня стало известно, что Центробанк РФ зафиксировал сокращение вкладов населения в российских банках в мае 2020 года.