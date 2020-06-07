Москва, , 10:14 — REGNUM Данные о средней заработной плате за три месяца текущего года сообщило 7 июня RT, со ссылкой на информацию, полученную от Федеральной службы государственной статистики (ФСГС).

Средний заработок граждан России за первый квартал 2020 года составил 48,3 тыс. рублей. Среди всех регионов России самую высокую зарплату получали жители Чукотки, здесь средний заработок составил 109,1 тыс. рублей.

На втором месте по уровню зарплаты оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний уровень заработка составил 101,5 тыс. рублей. На третьем месте Москва, где заработок граждан составил 95,5 тыс. рублей. Далее идут Магаданская область и Сахалин, где средняя зарплата составила 89,5 тыс. рублей и 89,4 тыс. рублей соответственно.

Самую низкую зарплату в первом квартале 2020 года получили, по данным ФСГС, жители Ивановской области. Здесь уровень зарплаты составил 27 тыс. рублей. Чуть больше получили жители Дагестана — 27,2 тыс. рублей и Кабардино-Балкарии — 27,5 тыс. рублей. Их немного обогнали жители Алтайского края и Карачаево-Черкесии, где уровень средней зарплаты оказался одинаковым — 27,6 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что зарплата 40% граждан России стала меньше на фоне пандемии коронавируса, а 10% граждан лишились работы вообще, согласно данным соцопроса проведенного центром трудовых исследований и дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ.

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