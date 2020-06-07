Пекин, , 09:16 — REGNUM Совместный российской-китайский товарооборот за первые пять месяцев 2020 года составил $40,89, показав снижение на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об свидетельствуют опубликованные 7 июня данные главного таможенного управления Китая.

При этом экспорт из КНР в Россию составил $16,94 и снизился за данный период на 7,3% в годовом выражении, а российский экспорт в Китай составил $23,94, что есть снижение на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

Также уточняется, что российской-китайский товарооборот в мае оставил $7,36 млрд, причем из КНР в Россию было поставлено на $3,8 млрд, в то время как российский экспорт в КНР составил $3,56 млрд.

Кроме этого, известно, что в 2019 году совместный товарооборот двух стран составил рекордную сумму в $110,75, показа рост на 4,3%.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июня стало известно, что продажи мороженого, в том числе российского производства, значительно выросли в Китае в период пандемии коронавируса.