Пекин, , 09:13 — REGNUM Товарооборот между Китаем и США за период с января по май текущего года на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции составил $183,61 млрд и снизился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют обнародованные 7 июня данные главного таможенного управления КНР.

По информации таможни КНР, экспорт из Китая в США за указанный период составил $137,6 млрд, что есть снижение на 14,3% по сравнению с 2019 годом, а экспорт из США в КНР составил $46,1 млрд, что ниже прошлогодних аналогичных показателей на 7,6%.

При этом в мае китайско-американский товарооборот составил $46,54 млрд, и КНР экспортировал в США на $37,22 млрд, а США в КНР — на $9,32 млрд.

Кроме этого, уточняется, что общий товарооборот между двумя странами на фоне торговой войны составил в 2019 году $541,22 млрд, что на 14,6% ниже, чем за 2018 год.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китайская Народная Республика распродает государственный долг США из-за обесценивания доллара.