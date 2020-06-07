Пекин, , 08:17 — REGNUM Китайская Народная Республика распродает государственный долг США из-за обесценивания доллара. Об этом сообщает портал Sohu.

Сообщается, что китайское руководство пришло к выводу о том, что Соединенные Штаты не могу решить свои экономические проблемы. Вместе этого они запустили печатный станок. Если с 2008 года и до настоящего момента ФРС США напечатала около $8 трлн, то до конца 2020 года напечатают еще $5 трлн. В Пекине уверены, что ничем хорошим это не кончится.

В первую очередь это приведет к обесцениванию доллара, а эта валюта составляет существенную часть резерва многих стран мира. Решение США включить печатный станок негативно скажется на всех государствах, кроме тех, кто уже продал облигации Казначейства США.

В Китае обратили внимание, что Россия недавно уже избавилась от большей части государственного долга США, и от новых инвестиций в данный актив воздерживается.

Власти КНР решили не ждать обесценивания доллара, и планируют начать распродажу госдолга США.