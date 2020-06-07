Пекин, , 05:24 — REGNUM Церемония закладки новой скоростной железной дороги одновременно прошла в нескольких города региона Дельты Янцзы в Китае, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Железная дорога длиной 163 км разработана для движения по ней со скоростью 350 км/ч. Новый маршрут свяжет Шанхай с соседними городами в провинциях Цзянсу и Чжэцзян. Это самый новый проект, призванный усилить межрегиональную транспортную связанность страны.

На строительство выделено порядка 38 млрд юаней (около $5,3 млрд), вдоль дороги будет расположено семь станций и вокзалов, а сама дорога, как ожидается, будет служить новой транспортной артерией в городском кластере.

Началось строительство и другой междугородней железной дороги, которая свяжет город Янчжоу в провинции Цзянсу с Мааньшанем в провинции Аньхой, также в районе Дельты Янцзы. В настоящее время в Китае ведется строительство 76 крупных инфраструктурных проектов, включая строительство железных дорог, автомобильных шоссе, аэропортов, водных путей и портов на общую сумму более 1 трлн юаней.