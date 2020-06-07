Тобольск, Тюменская область, , 05:06 — REGNUM В тюменском городе Тобольске построен и введён в эксплуатацию мусоросортировочный завод. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В полную силу завод заработает в ноябре-декабре 2020 года. Максимальная проектная мощность предприятия составит 40 тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену.

Отходы на завод будут поступать из Тобольска, Тобольского района, частично из Ярковского и Вагайского районов, сообщает пресс-служба регионального оператора по отходам ООО «Тюменское экологическое объединение».