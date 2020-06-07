Мехико, , 04:17 — REGNUM Власти Мексики отказываются сокращать объемы добычи нефти с июля 2020 года, заявила глава мексиканского министерства энергетики Росио Нале на пресс-конференции в штате Веракрус.

«Другие страны согласились продолжить снижать добычу в течение июля, но мы сказали, что не станем этого делать», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня страны-члены ОПЕК+ договорились о продлении режима сокращения объемов добычи нефти до конца июля 2020 года. Отмечалось, что решение было принято единогласно. Ранее страны ОПЕК и ОПЕК+ договаривались в апреле 2020 года сократить добычу нефти на 6 млн баррелей в сутки.

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