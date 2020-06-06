Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Министр энергетики США Дэн Бруйетт высоко оценил сотрудничество стран-членов ОПЕК, которые продлили режим сокращенной добычи нефти. Об этом он написал на странице в соцсети Twitter.

«Я приветствую ОПЕК+ в связи с достижением сегодня важного соглашения», — написал Бруйетт.

По его словам, соглашение было одобрено в ключевой момент, когда «спрос на нефть продолжает восстанавливаться, а экономики всего мира вновь открываются».

Как передавало ИА REGNUM, страны ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о сокращении добычи черного золота на 6 млн баррелей в сутки для 10 стран — членов организации. По меньшей мере еще на один месяц данное решение было продлено 6 июня.

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