Ростов-на-Дону, , 17:18 — REGNUM В Ростовской области за первые четыре месяца текущего года введено 645,7 тыс. кв. метров жилой недвижимости, что на 14,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 6 июня сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса в Ростовской области удалось сохранить ведущие позиции по вводу жилья, регион занимает по данному показателю шестое место в России и второе — на территории Южного федерального округа (ЮФО).

Вифлянцев подчеркнул, что ситуация с коронавирусом внесла коррективы в деятельность строительной отрасли, так как на рынке недвижимости предприятия стройиндустрии столкнулись со снижением спроса на жилье в новостройках и трудностями в сбыте квартир на первичном рынке.

«Тем не менее мы принимаем все меры, чтобы нивелировать эту ситуацию, в том числе — с помощью механизмов господдержки граждан и застройщиков», — отметил замминистра.

Напомним, в Ростовской области планируется к концу года ввести в эксплуатацию 2,88 млн кв. метров жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Ростовской области заявили, что в распространение коронавирусной инфекции оказало негативное влияние на объём ввода жилья. Этот показатель за период с января по апрель 2020 года упал на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области из-за коронавируса упал объём ввода жилья