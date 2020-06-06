Ашхабад, , 16:47 — REGNUM Туркменские аграрии начали уборку урожая озимой пшеницы. Им предстоит получить 1,4 млн тонн зерна с 690 гектаров полей, передает «Туркменистан сегодня».

Больше всего пшеничного зерна предстоит заготовить хлеборобам Ахалской области — 400 тысяч тонн.

Затем следуют аграрии Марыйской области — 345 тысяч тонн, Лебапской области — 310 тысяч тонн и Дашогузской области — 265 тысяч тонн.

Самый маленький урожай запланирован для Балканского региона — лишь 80 тысяч тонн.

Отмечается, что в хлебоуборочной кампании будут задействованы 2 220 зерноуборочных комбайнов. А доставлять пшеничное зерно на 156 приемных пунктов по всей стране будут более 11 000 грузовых машин.

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