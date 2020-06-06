Серов, Свердловская область, , 16:33 — REGNUM Правительственная комиссия Свердловской области под председательством первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова одобрила инвестиционный проект, связанный с комплексным развитием территории Сысертского городского округа и формированием новых точек социально-экономического роста.

«Проект сформирован по итогам работы экспертной площадки Инвестиционного Совета при губернаторе Свердловской области в декабре 2019 года. Проект ориентирован на создание новых объектов социальной инфраструктуры, и предполагается его включение в госпрограмму Российской Федерации по развитию сельских территорий, что позволит привлечь на его реализацию более одного миллиарда рублей федеральных средств», — отметил Алексей Орлов.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова сообщила, что реализация проекта станет стимулом для развития инвестиционной деятельность в муниципалитете.

«Проект дорожной карты включает в себя инфраструктурные проекты по созданию таких объектов социальной сферы, как: школа, два детских сада и культурно-досуговый центр. Новые объекты запланированы в нескольких населенных пунктах Сысертского городского округа, что будет способствовать комплексному развитию муниципального образования, приходу частных инвесторов», — отметила Виктория Казакова.

По данным главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских, стоимость строительства многофункциональный культурно-досугового центра оценивается в 500 миллионов рублей. Детских садов в селе Патруши и поселке Бобровский — по 350 миллионов рублей, образовательной школы в селе Патруши — в 900 миллионов рублей.

Участие в федеральной программе позволит привлечь из государственной казны 70% средств.

Ранее сообщалось, что план по созданию культурного центра в Верхней Сысерти в корпусе завода Соломирского XIX века уже перешел в практическую плоскость. После обсуждения на «Марафоне мышления» принято решение о реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства. Для создания архитектурной концепции будущей «точки притяжения» жителей Сысерти и туристов был объявлен конкурс