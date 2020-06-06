Пекин, , 16:23 — REGNUM Ежемесячный доход 42,9% жителей Китая (около 600 млн человек) на данный момент составляет 1 090 юаней (около $141) в месяц. Об этом 6 июня свидетельствует исследование группы ученых из Китайского института распределения доходов при Пекинском педагогическом университете, результаты которого обнародовало издание Caixin Global.

Как следует из данных исследования, ученые провели анализ случайной выборки из 70 000 семей, собранных Национальным бюро статистики КНР.

Также, согласно полученным данным, ещё 26% жителей страны получает в месяц от 1 090 до 2 000 юаней, ещё 14,8% — от 2 до 3 тысяч юаней, 11,2% — от 3 до 5 тысяч юаней, 4,5% — от 5 до 10 тысяч юаней, 0,56% от 10 до 20 тысяч юаней и 0,05% — свыше 20 тысяч юаней.

Отметим, в мае глава правительства Китая Ли Кэцян на пресс-конференции после ежегодной сессии высшего законодательного органа страны заявил, что в КНР по-прежнему проживает около 600 миллионов человек, чей ежемесячный доход составляет всего 1000 юаней.