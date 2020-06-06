Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Жители Грузии должны привыкнуть отдыхать в своей стране. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, встречаясь с представителями туристического бизнеса.

Глава грузинского правительства отметил, что граждане страны начали привыкать отдыхать за границей, но нужно сделать так, чтобы им хотелось отдыхать в Грузии.

«В первую очередь, что мы должны сделать, это научить грузин отдыхать в Грузии и платить за туризм Грузии. У внутреннего туризма тоже есть своя экономическая сила», — сказал Гахария.

Он отметил, пока у граждан нет возможности ездить отдыхать в другие страны из-за закрытых границ, нужно быстро научиться соответствовать высоким стандартам для внутреннего туризма. После этого необходимо приготовиться к приему гостей из-за рубежа.

Напомним, в Грузии запрет на внутренний туризм снимается с 15 июня. С 1 июля Тбилиси планирует открыть границы для иностранных туристов.

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