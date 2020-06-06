Тюмень, , 15:17 — REGNUM В регионах «тюменской матрёшки» — в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — рост инвестиций за первый квартал 2020 года составил 17,8% к уровню аналогичного периода прошлого года. А именно 485,4 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным статистиков, инвестиции в экономику Югры выросли на 15,5% и в целом составили 226,8 млрд рублей. В Ямал было вложено 194,3 млрд рублей, что на 26,3% Больше, в Тюменскую область — 64,2 млрд, что выше количественно на 15,1%.

В экономику России инвесторы в первом квартале 2020 года вложили 2 889,3 млрд рублей, что лишь на 1,2% больше, чем в первом квартале 2019 года.