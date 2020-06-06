Пекин, , 14:04 — REGNUM Ежедневное количество пассажиров гражданской авиации в Китае 5 июня составило 1,04 млн, что составляет 61,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 6 июня сообщает Telegram-канал «China сегодня».

Также сообщается, что это первое число авиапассажиров более 1 млн с 28 января текущего года.

Кроме этого, указывается, что за 5 июня в стране было выполнено 11 333 авиарейса, что является рекордом с нынешнего февраля.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аэропорт Шанхая обеспечил 9431 исходящий рейс за апрель и май, что втрое больше, чем за аналогичный период годом ранее.