Цхинвал, , 13:09 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Южной Осетии разработало схему ведения учета земель в республике впервые после распада СССР. Об этом 5 июня сообщил агентству «Рес» глава минсельхоза Сергей Абаев.

«Со времен советского периода такая работа не проводилась, и мы не в курсе — какие земли у нас остались, какая у них категория, назначение земель», — рассказал министр журналистам.

Он также отметил, что будут обследованы все земли, которые использовались во времена СССР. Многие участки были заброшены, и нужно восстанавливать на них ведение сельского хозяйства.

В качестве примера министр рассказал о Ленингоском районе. Ранее там обрабатывали 45 тыс. гектар земель, а теперь их количество сократилось до 10 тыс. гектар. Планируется передавать их фермерам.

Стоит отметить, что систему учета земель в Южной Осетии начали разрабатывать начале этого года. К концу года планируется завершить эти работы.