Владимир, , 12:57 — REGNUM Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки во Владимирскую область 5 июня посетил производство товаров для сна компании «Аскона» и осмотрел участок, переоборудованный в условиях эпидемии коронавирусной инфекции под производство защитных масок и костюмов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

С марта часть производства предприятия перепрофилирована на выпуск масок — до 200 тысяч штук в сутки ‑ и защитных одноразовых костюмов — до 6 тыс. штук в сутки. В мае была введена в эксплуатацию автоматическая линия по выпуску масок, что позволило увеличить их производство до 400 тысяч штук в сутки.

«Вся работа по противодействию коронавирусу, включая и переориентацию предприятий, дала колоссальный опыт реагирования на кризисные ситуации, подобные той, в которой мы оказались в эти месяцы. Уверен, в будущем мы сможем ещё быстрее, в случае возникновения похожей ситуации, организовать выпуск необходимой продукции, — все наработанные производителями компетенции и документация по производимой «антиковидной» продукции позволят это сделать», — заявил Мантуров.

Глава Минпромторга России вручил сотрудникам «Асконы» и биотехнологического центра «Генериум», который производит тесты на коронавирус, ведомственные награды и поблагодарил их за успешную работу.

Читайте также: Производитель матрасов «Аскона» закроет половину магазинов в России

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минпромторга посетил владимирское производство тестов на SARS-CoV-2