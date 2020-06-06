Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Саммит стран-участниц ОПЕК+, который пройдет в режиме видеоконференции, вероятнее всего продлит на месяц нынешнее соглашение о сокращении нефтедобычи. Об этом 6 июня сообщает издание Bloomberg.

Также сообщается, что странами ОПЕК+ планируется рекордное снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, все участники данного соглашения обязуются его исполнять точно и в срок, а те, кто уже превысил квоты нефтедобычи — обязаны будут сократит ее в дополнительном порядке для того, чтобы компенсировать это к октябрю текущего года.

Также указывается, что главными нарушителями квот на нефтедобычу являются Ирак, Нигерия и Казахстан, которые, как пишет Bloomberg, под давлением России и Саудовской Аравии пошли на уступки в данном вопросе.

При этом отмечается, что Мексика скорее всего не будет принимать участия в новом продлении соглашения, а Ирак, вероятнее всего, выполнит его не в полной мере.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 июня стало известно, что на лондонской бирже ICE августовский фьючерс на нефть марки Brent впервые с 6 марта торговался на отметке выше $42 за баррель.