Владимир, , 12:20 — REGNUM Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки во Владимирскую область 5 июня посетил Международный биотехнологический центр «Генериум» в посёлке Вольгинский Петушинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Компания специализируется на разработке и производстве фармацевтических продуктов для диагностики и лечения орфанных, онкологических и социально значимых заболеваний. Сейчас к продукции предприятия добавились тест-системы для выявления коронавирусной инфекции и антител к коронавирусу.

«В начале апреля компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре лабораторный экспресс-тест для определения коронавирусной инфекции методом ПЦР. А сегодня АО «Генериум» получила регистрационные удостоверения на три тест-системы для выявления специфических к коронавирусу антител (классы IgG, IgA и «Антигма-скрин») методом иммуноферментного анализа. Уникальный для России тест «Антигма-скрин» (IgG, IgА, IgM) позволяет выявить антитела сразу всех трёх классов к COVID-19. Компания планирует внедрять использование этих диагностических систем в широкую лабораторную практику. Они позволяют с высокой достоверностью определить уровень иммуноглобулинов «быстрого» реагирования и определять всех пациентов, которые когда-либо встречались с инфекцией, в том числе переболевших и бессимптомных», — рассказ Мантуров.

Всего по стране производят более 500 тысяч тестов в сутки, и из них около 100 тыс. тестов методом ПЦР выпускают на заводе «Генериум». К концу мая предприятие поставило более 1,5 млн экспресс-тестов в 64 региона России. Он помогает с точностью более 94% определить наличие у пациента коронавируса в течение 40 минут. Сейчас компания вышла на пик производственной мощности и готова производить до трёх миллионов тестов в месяц.

«Мы гордимся, что такой флагман российский фармакологии как «Генериум» работает у нас в регионе. Ваши научные разработки помогают спасать жизни людей. И сегодня во время переговоров с Денисом Валентиновичем обсуждался вопрос создания фармацевтического кластера на территории посёлка Вольгинский, где есть огромный потенциал для развития медицинских компаний. Также пользуясь случаем, ещё раз выражаю огромную благодарность Минпромторгу, который оказал поддержку нашей области поставкой СИЗов и медоборудования во время пандемии», — прокомментировал губернатор Владимир Сипягин.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Минпромторг наградил владимирские предприятия за борьбу с коронавирусом