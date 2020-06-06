Минск, , 11:39 — REGNUM В порт Клайпеды 5 июня прибыл танкер с нефтью из США для Белоруссии, сообщили 6 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

«В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken», — заявил Тищенко, добавив, что нефть будет доставлена по железной дороге на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.

По словам Тищенко это двенадцатая в 2020 году танкерная поставка нефти из альтернативных России источников, а общий объем танкерных поставок по его словам превысил миллион тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Белнефтехим» Руслан Лабуть заявил, что в 2020 году в Белоруссию начинаются регулярные поставки нефти из альтернативных источников, а возможные объемы поставок нефти просчитываются на пять лет.

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Кроме того, 16 мая первая партия нефти из Саудовской Аравии была доставлена на белорусское нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан».

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Отметим, ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже, чем нефть из России, для того, чтоб «каждый год 31 декабря не стоять на коленях».