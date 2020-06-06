Оренбург, , 10:44 — REGNUM В Оренбурге с 5 июня объявили карантин по коронавирусу в молл «Армада» на Шарлыкском шоссе Закрыта вторая галерея, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Добавим, на сегодняшний день карантин действует в шести муниципальных образованиях. Заблокирован доступ и выезд в Соль-Илецке, селах Аскарово Кувандыкского района, Верхнеильясово, Среднеильясово, Нижнеильясово Красногвардейского района, Титовка Шарлыкского района.

Напомним, в регионе подтверждено 2 267 случаев заражения коронавирусом.