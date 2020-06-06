Пекин, , 10:45 — REGNUM Ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней (около $1,71 млрд) с целью стимулирования потребления, снизившегося из-за пандемии коронавируса, выдадут жителям Пекина власти китайской столицы в рамках «Сезона потребления», начавшегося 6 июня в городе, передаёт 5 июня пресс-служба правительства КНР.

Указывается, что выдача ваучеров для потребителей стартовала в 10:00 по местному времени (05:00 мск) и уточняется, что данные купоны можно будет использовать как для покупок в обычных магазинах, так и для оплаты через интернет туристических, образовательных услуг, спорта, культуры, общепита и др.

При этом ваучеры будут выдавать в четыре этапа — 6, 13, 20 и 27 июня и каждый из купонов будет действителен в течение 14 дней.

Кроме этого, ранее на брифинге глава управления коммерции Пекина Янь Лиган, слова которого приводит агентство «Синьхуа», заявил, что пандемия SARS-CoV-2 нанесла серьезный удар потребительскому сектору столицы Китая.

«Предстоящие мероприятия по стимулированию потребления (проведение в Пекине «Сезона потребления») будут не только содействовать оживлению торговли после вспышки заболевания, но также повысят уровень доверия со стороны потребителя», — заявил он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно, что выручка 12 млн небольших торговых точек в Китае, участвующих в платёжной системе Alipay, показала по итогам мая рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.