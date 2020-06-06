Пермь, , 10:12 — REGNUM В Пермском крае разрешена работа торговых центров, площадь которых более 400 квадратных метров. Решение об этом принято 5 июня на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По словам заместителя министра промышленности региона Владислава Тонкова, сейчас предприниматели могут организовать работу крупных торговых центров в ограниченном режиме. В частности, торговому комплексу разрешено работать при наличии нескольких входных групп. В здании торговые залы должны быть изолированы друг от друга, а потоки их посетителей — не пересекаться.

Владельцы ТЦ и арендаторы обязаны следить за соблюдением безопасной дистанции между посетителями, соблюдением масочного режима, организовывать дезинфекцию помещению и иметь в наличии антисептики для обработки рук посетителей.

Владислав Тонков отметил, что ранее практически все крупные торговые центры подтвердили готовность исполнять эти требования при осуществлении торговой деятельности.

Напомним, в Прикамье со 2 апреля действует режим безопасного поведения граждан. По мере улучшения эпидобстановки вводятся послабления. Например, ранее разрешили работать парикмахерским, салонам красоты, магазинам площадью менее 400 квадратных метров.