Амстердам, , 09:43 — REGNUM 6 июня в Нидерландах начнётся уничтожение поголовья норок на фермах, где выявлено заражение коронавирусом. Защитники прав животных попытались воспрепятствовать этому, обратившись в суд. Однако вечером 5 июня судья принял решение немедленно разрешить уничтожение поголовья.

Министерство сельского хозяйства настаивало на том, чтобы суд не стал дожидаться назначенного на 8 июня заседания. В министерстве опасались возможности демонстраций эко-активистов возле заражённых ферм.

На этой неделе министр сельского хозяйства Карола Шоутен приняла решение об уничтожении поголовья на десяти заражённых фермах. Владелçы ферм смирились с данным решением. Они будут компенсированы за понесённые потери.

Ранее двое работников ферм были заражены коронавирусом. По мнению экспертов, норковые фермы могли стать постоянным источником заразы. Однако в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды заявили, что шансы на заражение за пределами шедов минимальны.