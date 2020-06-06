Амстердам, , 09:35 — REGNUM Правительство Нидерландов выделит 1,5 миллиардов евро на поддержку компаний в общественном транспорте. Поддержка предназначена Нидерландским железным дорогам, городскому и провинциальному общественному транспорту и паромным компаниям, обслуживающим Западно-Фризские острова. Компании будут компенсированы за потери, которые они понесли вследствие коронакризиса.

С начала вспышки эпидемии коронавируса в общественном транспорте действовало сокращённое расписание. Лишь на этой неделе транспорт вернулся к обычному расписанию. Компенсация покроет около 90% понесённых транспортными компаниями убытки.

Ожидается, что по мере дальнейшего смягчения карантинных мер количество пассажиров возрастёт. Поскольку в таком случае возрастут и доходы транспортных компаний, то пакет поддержки может в конечном счёте обойтись казне в меньше, чем 1,5 миллиардов евро.