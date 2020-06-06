Каракас, , 09:43 — REGNUM Решение об изменении карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, благодаря которым в Венесуэле неделя работы будет сменяться неделей перерыва от последней, приняло правительство данной страны. Об этом 6 июня сообщает президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в соцсети в Twitter.

«Переходим к формуле 7+7 — семь дней работы после семи дней карантина при строгом соблюдении санитарных мер», — написал в своем сообщении венесуэльский лидер.

Также он отметил, что первая неделя смягчения карантинных мер в стране прошла хорошо и показала этим пример «осознанности и совести» граждан Венесуэлы.

Кроме этого, указывается, что данный метод не будет применен к приграничным районам страны, которые уязвимы к распространению коронавируса.

Помимо этого, в настоящее время карантинные меры по борьбе с SARS-CoV-2 подразумевают работу компаний из 10 основных секторов экономики, при этом власти страны на будущей недели хотят рассмотреть возможность запросы о возможности возобновления работы остальных отраслей страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что десятки иностранных нефтяных танкеров могут попасть под санкции США за осуществление поставок топлива в Венесуэлу.