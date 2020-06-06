Варшава, , 08:18 — REGNUM Власти Польши повысили тариф на транзит российского газа на 16,5%. Соответствующее решение приняло Управление по регулированию энергетики (URE) Польши.

Речь идет о повышении тарифов на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал — Европа с 1 января 2021 года. По сообщению URE, средние платежи после увеличения тарифа вырастут на 16,5% по отношению к действующему тарифу.

Повышение тарифа касается в основном компаний Gaz-System и EuRoPol GAZ. Первая является оператором польской сети газопроводов, вторая — собственников польского участка магистрального газопровода Ямал — Европа. При этом EuRoPol GAZ — это совместное предприятие российского «Газпрома» и польский PGNiG.

Стоит отметить, что на фоне пандемии коронавируса поставки российского газа в страны ЕС катастрофически упали. Газопровод Ямал — Европа в мае останавливался несколько раз, так как большинство подземных хранилищ газа в Европе заполнены. Цена на газ опустилась до уровня себестоимости.