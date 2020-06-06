Минск, , 07:50 — REGNUM Регулярные поставки в Белоруссию нефти из альтернативных источников начинаются в 2020 году. Об этом заявил начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Белнефтехим» Руслан Лабуть в интервью журналу «Вестник Белнефтехима», опубликованном 5 июня.

По словам начальника управления внешнеэкономических связей концерна, прекращения поставок нефти из альтернативных источников не планируется.

«Регулярные поставки альтернативной нефти начинаются уже в текущем году», — отметил чиновник.

Лабуть подчеркнул важность долгосрочных отношений в вопросах поставки нефти, а «партнер» по поставке нефти «на одну-две сделки» по его словам «стратегически неинтересен».

Читайте также: Белоруссия и «альтернативная нефть»: цель Лукашенко — навредить России

Он также отметил, что после масштабных поставок нефти из альтернативных источников на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2010—2012 годах был длительный перерыв «и сложилось мнение, что такие поставки нам интересны только на короткий период, пока не договоримся с Россией».

На вопрос о том, на какой период строятся планы при организации закупок нефти, начальник управления внешнеэкономических связей концерна ответил, что «горизонт планирования — 2024 год», а возможные объемы поставок просчитываются на пять лет.

Читайте также: На белорусский «Нафтан» поступила первая партия нефти из Саудовской Аравии

Напомним, 16 мая на белорусский «Нафтан» поступила первая партия нефти из Саудовской Аравии.

Читайте также: Минск надеется на альтернативные российским поставки нефти

Отметим ранее заместитель бывшего главы правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика будет продолжать работать со всеми странами, у которых уже была закуплена нефть (Азербайджан, Норвегия), а также у «новых партнеров» — Саудовской Аравии и США.