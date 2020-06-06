Пекин, , 04:16 — REGNUM В Китае выявлено три новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число импортных, то есть привнесенных из-за рубежа случаев инфицирования в стране достигло 1771 за все время пандемии. Все три новых случая выявлены в провинции Гуандун, сообщили в комиссии, при этом есть также один случай подозрения на инфицирование у прибывшего в Китай через Шанхай.

Из общего числа заболевших, 1708 благополучно выписаны из больниц страны по выздоровлению и еще 63 человека продолжают оставаться госпитализированными. Смертей за прошедшие сутки не выявлено, как и новых локальных случаев инфицирования.