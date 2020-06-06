Тегеран, , 09:06 — REGNUM 5 июня президент Ирана Хасан Рухани высоко оценил усилия центрального банка Ирана по разблокированию иранских финансовых ресурсов в иностранных банках и подчеркнул важность обеспечения валютой для импорта основных товаров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре с управляющим Центральным банком Ирана Абдолнассером Хеммати Рухани получил сведения о последних усилиях по облегчению и ускорению использования валютных ресурсов Центрального банка для поставок основных товаров, медикаментов и сырья. Он также высоко оценил усилия центрального банка Ирана по разблокированию активов страны в иностранных банках.

Рухани провел еще один телефонный разговор с заместителем министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хосейном Модарессом Хиабани и отметил, что министерство должно иметь доступ к валюте для импорта основных товаров, а также к сырью для фабрик и производственных предприятий с целью расширения производства.