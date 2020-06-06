Кишинёв, , 01:56 — REGNUM Осенью цена на российский газ для Молдавии может опуститься ниже $100 за тысячу кубометров. Об этом заявил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном, передает ИА REGNUM.

По словам Чебана, снижение цены ожидается с 1 октября 2020 года. Это также позволит снизить тарифы и для конечных потребителей, добавил глава «Молдовагаз».

Цена российского газа для Молдавии определяется ежеквартально по формуле, согласно договору, подписанному еще в 2008 году и неоднократно продлевавшемуся.

С 1 апреля 2020 года Молдавия покупает газ по $164 за тысячу кубометров.