Ашхабад, , 23:03 — REGNUM В столице Туркмении полиция не разрешает гражданам скапливаться возле государственных магазинов, чтобы не портить имидж страны возможным появлением в зарубежных СМИ материалов и фотографий туркменистанцев, толпящихся в очередях за дешевыми продовольственными товарами, передает «Turkmen.news».

Теперь местных жителей заставляют ждать открытия государственных торговых точек во дворах близлежащих домов, запрещая им выстраиваться в очереди перед парадным входом магазина.

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Отмечается, что по той же причине администрация госмагазинов отпускает покупателям растительное масло, куриные окорочка, дешевый хлеб, муку и другие дефицитные товары преимущественно со служебного входа.

Ашхабадцы в последнее время все чаще жалуются на перекупщиков, которые массово закупают дефицитное продовольствие в государственных магазинах, а затем перепродают его гораздо дороже в частных.

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