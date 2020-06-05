Ашхабад, , 23:00 — REGNUM Советник президента Туркмении по нефтегазовым вопросам Ягшигельди Какаев обсудил с вице-президентом нефтяной компании «ENI» Лукой Виньяти экономические проблемы, спровоцированные пандемией коронавируса, передает туркменский МИД.

Представитель итальянской компании предложил ряд мер по оптимизации инвестиций и деятельности в соответствии с текущей экономической ситуацией — для сохранения ценности и устойчивости активов.

Также стороны рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности компании «ENI» в Туркмении и результаты проводимых ею работ.

Напомним, что «ENI» является крупнейшей итальянской нефтегазовой компанией. Сотрудничает с Туркменией с 2008 года. За это время инвестировала свыше $2 млрд (138 млрд рублей) в проект по разработке нефтяного месторождения «Небитдаг», расположенное близ города Балканабада на западе Туркмении.