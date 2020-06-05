Москва, , 22:57 — REGNUM Цены на лимоны, сахар и гречневую крупу в России стабилизировались после роста, наблюдавшегося в апреле-мае 2020 года. Об этом сообщает 5 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Росстат ранее сообщал, что в марте прирост цен на лимоны составил 7,74%, а в апреле — 151,8%. На середину мая, согласно данным мониторинга ФАС, снижение цен на лимоны в торговых сетях составляло до 45%, к началу июня средняя цена на них составила 90−150 рублей за килограмм.

Проведённый ФАС анализ показал, что резкий скачок розничных цен на лимоны был связан с рядом объективных факторов: снижением количества поставляемого товара, увеличением цены со стороны импортёра, а также «распространением недостоверной информации о лечебных свойствах лимона в отношении COVID-19 и созданием ажиотажного спроса».

Цены на сахар, по данным ФАС, в настоящее время также стабилизированы. Сообщается, что в связи с выявлением случаев возможного искусственного дефицита на рынке сахара ведомством совместно с органами прокуратуры проводится восемь внеплановых проверок производителей и поставщиков в ряде регионов Российской Федерации. По их результатам будет принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В ФАС также сообщили, что в рамках мер по стабилизации цен на гречку совместно с прокуратурой проводятся проверки восьми хозяйствующих субъектов в шести регионах России. Дополнительно ведомство анализирует деятельность более 50 организаций, связанных с производством и реализацией гречневой крупы.

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