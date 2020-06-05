Бангор, США, , 22:55 — REGNUM Перечень китайских товаров, которые Соединённые Штаты могут обложить пошлинами, попросил составить президент этой страны Дональд Трамп своего торгового советника Питер Наварро, пишет 5 июня National Post.

Новые пошлины, отметил Трамп, будут введены в отношении китайских товаров, если Пекин не отменит наконец свои пошлины на американских омаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичными мерами пригрозил Трамп Европейскому союзу. Вопрос обсуждался на переговорах с коммерсантами рыболовной отрасли в штате Мэн.

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