Бишкек, , 22:50 — REGNUM За последние два с половиной года антикоррупционная служба Киргизии возбудила 940 дел по фактам коррупционных преступлений. Ущерб от них составил около 10 млрд 424,4 млн сомов (9 млрд 732,4 млн рублей). Об этом заявил замдиректора АКС Талантбек Кожонов, передает «Tazabek».

По его словам, из этой суммы удалось компенсировать только чуть больше 1 млрд 220 млн сомов (1 млрд 139 млн рублей).

Заместитель главы антикоррупционного ведомства отметил, что чаще всего возбуждались уголовные дела по статье «Злоупотребление служебным положением» — 410. Затем следуют дела по статье «Получение взятки» — 104 и «Коррупция» — 35.

Кожонов также сообщил, что наиболее часто коррупционные преступления совершали сотрудники МВД — 106, государственной регистрационной службы — 104 и органов местного самоуправления — 94. Затем следуют работники таможенной службы — 59, в налоговой службы — 44 и судебных органов — 37.