Бишкек, , 22:45 — REGNUM Правительство Японии выделит $270 тысяч (18,6 млн рублей) на реализацию в Киргизии проекта по поддержке женщин из уязвимых сообществ, пострадавших от пандемии коронавируса, передает «Кабар».

Эти деньги обещают направить на содействие восстановлению экономического благосостояния более чем полутысячи сельских женщин из уязвимых групп: женщин-мигрантов, многодетных матерей, женщин, у которых в семье есть инвалиды, а также представительницам этнических меньшинств.

Проект будет реализован при содействии структуры «ООН-женщины» сразу в трех регионах республики — в Нарынской, в Ошской и в Джалал-Абадской областях.