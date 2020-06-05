Пекин, , 22:43 — REGNUM Потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд выдадут гражданам власти Пекина. Об этом 5 июня сообщает Bloomberg.

Правительство Пекина выделило на выпуск потребительских ваучеров для граждан 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд). Их можно будет потратить на покупки в магазине, либо в интернете в таких секторах, как общепит, туризм, образование и спорт.

Раздача ваучеров анонсирована на 6 июня. По замыслу властей китайской столицы, ваучеры мотивируют граждан больше тратить после падения продаж в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что к практике раздачи потребительских ваучеров в Китае прибегли власти как минимум 50 городов. В их число вошёл и город Ухань, ставший очагом коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале восстановления торговли в Китае после пандемии коронавируса.

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