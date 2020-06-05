Бангор, США, , 22:40 — REGNUM Пошлины будут введены на автомобили, производимые в Европейском союзе, если европейцы не отменят пошлины на американских лобстеров, сообщает 5 июня Вloomberg.

Трамп «Если Европейский Союз не снимет этот тариф немедленно, мы установим тариф на их автомобили, который будет эквивалентен».

С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп на встрече с представителями рыболовного бизнеса. В переговорах также участвовал торговый советник Белого дома Питер Наварро, которого Трамп назвал «королём омаров».

«Питер Наварро теперь станет королём омаров, так ведь?» — сказал Трамп, обращаясь к торговому советнику Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года Трамп заявлял, что США могут ввести пошлины на автомобили из ЕС. Позже эта тема поднималась ещё, но пошлины не вводились.

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