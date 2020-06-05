Москва, , 22:01 — REGNUM Ввоз в Китай куриных лап, не соответствующих требованиям этой страны по органолептическим показателям, запрещён России, сообщает 5 июня Россельхознадзор.

Российское ведомство заявило, что получило 3 июня уведомление от главного таможенного управления Китая «о недопустимости поставок из России несоответствующих требованиям куриных лап».

Речь идёт о куриных лапах категории С, то есть о тех, которые считаются несоответствующих китайским требованиям по органолептическим показателям, а именно — с гематомами, кровоизлияниями, чёрными наростами, жёлтой кожей и прочими дефектами.

«Ввоз куриных лап с российских предприятий, допустивших поставки такой продукции в Китай, будет запрещён, а их экспортная лицензия может быть аннулирована компетентным ведомством КНР», — уточнили в Россельхознадзоре.

Российское ведомство уведомило об этих заявлениях китайской стороны свои территориальные управления и ветеринарные службы российских регионов.