Москва, , 21:30 — REGNUM Центробанк зафиксировал сокращение вкладов населения в российских банках в мае 2020 года. Об этом говорится в опубликованном 5 июня еженедельном аналитическом обзоре регулятора «Финансовый пульс».

Сообщается, что в последнюю неделю месяца, с 25 по 31 мая, объем вкладов граждан вырос на 0,2%, что произошло в большей степени за счёт прироста средств в иностранной валюте на 0,5%. Однако этот показатель был частично скомпенсирован снижением, зафиксированное в период с 1 по 25 мая, в результате в целом за месяц вклады населения сократились на 0,2%.

В ЦБ отметили, что такое снижение характерно для мая, поскольку траты населения растут из-за праздников, а доходы оказываются ниже из-за меньшего количества рабочих дней.

Так, по данным регулятора, в мае 2019 года объём вкладов физических лиц в российских банках сократился на 0,1%.