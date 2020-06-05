Ново-Огарево, Московская область, , 21:24 — REGNUM Состояние российской экономики в период пандемии COVID-19, а также уровень инфляции и безработицы в стране оценил президент России Владимир Путин 5 июня в ходе очной встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Президент России отметил, что макроэкономику в стране удаётся удерживать в рабочем состоянии и на очень качественном уровне. Глава государства уточнил, что уровень инфляции в стране вырос, но его удаётся сдерживать в рамках заявленных ранее параметров.

По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен. Дмитриев, в свою очередь отметил, что долг страны гораздо ниже, чем у других стран.

Президент России согласился с оценкой Дмитриева и сказал, что все экономические показатели в целом дают основание нашим партнёрам продолжить работу с РФПИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что объём международных резервов России по состоянию на 29 мая вырос на $1,4 млрд и составил $563,9 млрд.

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