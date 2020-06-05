Москва, , 21:05 — REGNUM Инфляция в России в июне может составить 0,2−0,4%, а в годовом выражении — 3,2−3,4%. Такой прогноз приводится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России «Финансовый пульс».

«Темп роста потребительских цен вторую неделю подряд остается на уровне 0,1%. Рост цен в июне ожидается на 0,2−0,4% в месячном выражении с поправкой на сезонность, а годовая инфляция — на уровне 3,2−3,4%», — говорится в обзоре.

В ЦБ отмечают, что инфляционное давление в российской экономике ослабевает, а влияние дезинфляционных факторов усиливается.

«К этому приводят исчерпание переноса в цены мартовского ослабления рубля и обострение конкуренции в условиях сильного падения спроса. В целом за май рост цен с поправкой на сезонность оценивается вблизи 4% в пересчете на год», — говорится в докладе.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что инфляция в России в мае составила 0,3% после 0,8% в апреле, а в годовом выражении показатель замедлился до 3% с 3,1% в предыдущем месяце. Рост потребительских цен с начала 2020 года достиг 2,4%.

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