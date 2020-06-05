Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Два пассажирских авиарейса в неделю смогут совершать в США и обратно в Китай китайские компании, сообщил 5 июня американский минтранс.

Согласно сообщению, китайские авиаперевозчики смогут осуществлять в общей сложности «два пассажирских рейса по расписанию в неделю в Соединённые Штаты и обратно».

Такие ограничения, как отмечается, введены в ответ на аналогичные китайские: вышеуказанный лимит соответствует тому количеству рейсов , «которое китайские власти позволяют осуществлять американским авиакомпаниям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня американский минтранс объявил о запрете коммерческих пассажирских авиаперевозок между Китаем и США с 16 июня.

Под действие этого ограничения подпали China Eastern Airlines, Air China, China Southern Airlines, а также Hainan Airlines. Отмечалось, что это была ответная мера.

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