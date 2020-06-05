Москва, , 19:56 — REGNUM Рост цен на крупы и бобовые оказал существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары в России в мае 2020 года. Об этом сообщает 5 июня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, в минувшем месяце цены на гречку выросли на 6,3%, рис — на 4,6%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 3,5%, манную крупу, горох и фасоль — на 2,4%, овсяную и перловую крупы — на 1,9%, пшено — на 0,6%.

Среди других продовольственных товаров на 1−1,7% подорожали мясные и рыбные консервы, подсолнечное и оливковое масла, пшеничная муку, вермишель, макаронные изделия, майонез, кетчуп, чай, шоколадные конфеты.

В среднем на 0,7−0,9% выросли цены на говяжью печень, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, ржаной хлеб, бараночные изделия, плавленые сыры, натуральные, консервированные маринованные овощи, пряники, кофе, какао, соль, мороженое и столовые вина.

В то же время куриные яйца за месяц подешевели в среднем на 4,6%, мясо кур — на 3,5%, сахар-песок — на 0,6%, куриные окорочка — на 0,2%.

Отмечено также существенное снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, лимоны стали дешевле на 33,6%, чеснок — на 17,3%, помидоры — на 10,6%, огурцы — на 9,4%. Вместе с тем картофель подорожал на 13,4%, яблоки — на 8,7%, свекла — на 6,5%, морковь — на 6,2%, белокочанная капуста — на 5,9%, бананы — на 4,6%, апельсины — на 2,1%, орехи — на 1,6%, репчатый лук — на 0,9%.

Также Росстат зафиксировал рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, зубные щётки подорожали на 1%, зубная паста — на 0,9%, туалетное мыло — на 0,8%, сухие корма для домашних животных — на 0,7%, спички и туалетная бумага — на 0,6%, стиральный порошок — на 0,5%.

При этом цены на газовое моторное топливо снизились на 1,7%, на дизельное топливо — на 0,1%.

Из других категорий непродовольственных товаров заметно подорожали сигареты с фильтром отечественного производства — на 0,8%.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что инфляция в России в мае составила 0,3% после 0,8% в апреле. В годовом выражении показатель замедлился до 3% с 3,1% соответственно.

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