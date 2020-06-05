Москва, , 19:46 — REGNUM Потребительские цены в России в мае 2020 года выросли в среднем на 0,3% после роста на 0,8% в апреле. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала текущего года, по оценке ведомства составила 2,4%. В годовом выражении показатель в мае замедлился до 3% с 3,1% в апреле.

Сообщается, что за минувший месяц в 11 субъектах Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% и более. Самый высокий показатель зафиксирован в Калмыкии — 0,8%, Адыгее и Коми — 0,7%.

В Москве потребительские цены в мае выросли в среднем на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%.

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