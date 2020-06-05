Москва, , 19:34 — REGNUM Банк России перенёс продажу саниррованного банка «Открытие» на 2022 год в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 5 июня сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.

Глава ЦБ РФ пояснила, что Банк России планировал начало продажи пакета акций банка «Открытие» на конец 2021 года. Но в связи с пандемией коронавируса и ограничительными мерами, а также для того, чтобы потенциальные инвесторы могли оценить состояние и перспективы банка после выхода из пандемии, сроки начала продажи были сдвинуты на весну 2022 года.

Набиуллина уточнила, что в настоящее время продолжаются работы по подготовке к продаже банка «Открытие». Центробанк оставил за собой право определять способ продажи и объём пакета акций.

Напомним, о санации частного банка «Открытие» ЦБ объявил в августе 2017 года через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, а в сентябре того же года банк возглавил Михаил Задорнов, бывший до этого главой банка ВТБ 24. Санация банка «Открытие» была завершена в 2019 году, а в конце января текущего года Задорнов заявил о продаже части акций банка осенью 20 121 года.

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