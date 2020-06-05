Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Американская нефтяная промышленность чуть не погибла, однако её удалось спасти, сообщил 5 июня журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Трамп «И знаете, кто нам помог? Саудовская Аравия и Россия. А потом мы сделали так, чтобы Мексика сделала то, что ей действительно следовало сделать».

Американский президент отметил, что ОПЕК+ спасла нефтяной бизнес, сократив свои объёмы нефтедобычи. Причём главным фактором стали именно саудиты и русские.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договорённость ОПЕК+ (в расширенный формат входит и Россия) о сокращении объёмов нефтедобычи была достигнута 12 апреля.

Ежесуточный объём нефтедобычи решено было сократить на 9,7 млн на период май — июнь (до следующего заседания картеля).